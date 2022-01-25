что посмотреть?
Не знаете, какой фильм или сериал посмотреть вечером?
Все то хорошее, что посоветовали друзья и знакомые вы уже смотрели, а последние блокбастеры производства США с высоким рейтингом вас зачастую разочаровывают?
Любимые актеры и режиссеры не выпускают ничего нового интересного?
Вам надоело тратить время на поиск и выбор стоящего среди всей продукции мирового кинематографа?
Выбирайте и смотрите фильмы с Кинонавигатором - сервисом персональных рекомендаций!
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- если вы видели этот фильм — жмите
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- если хотите посмотреть, но не сейчас — нажмите
- если не хотите смотреть — нажмите
и (желательно) уточните причину отказа
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Чтобы найти и посмотреть фильм — нажмите
В прокате кинотеатров
ТОП 20 лучших новых фильмов
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