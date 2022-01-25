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Гнев человеческий
2021
4.56 720778 10
Гнев человеческий
Лига справедливости Зака Снайдера
2021
4.66 509508 10
Лига справедливости Зака Снайдера
Дюна
2021
4.54 408702 10
Дюна
Майор Гром: Чумной Доктор
2021
4.25 383430 10
Майор Гром: Чумной Доктор
Круэлла
2021
4.58 304180 10
Круэлла
Райя и последний дракон
2021
4.8 274112 10
Райя и последний дракон
Веном 2
2021
3.79 272028 10
Веном 2
Главный герой
2021
4.36 270115 10
Главный герой
Никто
2021
4.4 257904 10
Никто
Отряд самоубийц: Миссия навылет
2021
4.08 242625 10
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Топи
2021
4.16 279124 10
Топи
Пищеблок
2021
4.28 262490 10
Пищеблок
За час до рассвета
2021
4.42 188494 10
За час до рассвета
Засланец из космоса
2021
4.67 187753 10
Засланец из космоса
Вампиры средней полосы
2021
4.7 165014 10
Вампиры средней полосы
Медиатор
2020
4.68 164237 10
Медиатор
Игра в кальмара
2021
4.42 149102 10
Игра в кальмара
Локи
2021
4.7 82412 10
Локи
Мейр из Исттауна
2021
4.64 72005 10
Мейр из Исттауна
Декстер: Новая кровь
2021
4.55 51627 10
Декстер: Новая кровь

В прокате кинотеатров
Человек-паук: Нет пути домой
2021
4.54 195713 10
Человек-паук: Нет пути домой
Зверопой 2
2021
4.51 28386 10
Зверопой 2
Фотоувеличение
1966
4.35 22508 10
Фотоувеличение
Заводной апельсин
1971
4.3 137305 10
Заводной апельсин
Мой волк
2021
4.28 4195 10
Мой волк
Дом Gucci
2021
4.11 37851 10
Дом Gucci
Вестсайдская история
2021
4.14 3771 10
Вестсайдская история
Купе номер 6
2021
4.01 53489 10
Купе номер 6
Аллея кошмаров
2021
4.14 7951 10
Аллея кошмаров
Триумф
2020
4.16 399 10
Триумф
Черный ящик
2021
4.03 4602 10
Черный ящик
Один на один
2020
4.12 240 10
Один на один
Параллельные матери
2021
3.96 630 10
Параллельные матери
Чемпион мира
2021
3.88 21734 10
Чемпион мира
10 дней с Сантой
2020
3.94 10234 10
10 дней с Сантой
Крик
2022
3.84 11863 10
Крик
King’s Man: Начало
2021
3.82 16996 10
King’s Man: Начало
Даже мыши попадают в рай
2021
4.18 236 10
Даже мыши попадают в рай
Последний богатырь: Посланник Тьмы
2021
3.81 32882 10
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Всё прошло хорошо
2020
3.88 620 10
Всё прошло хорошо
Самый лучший босс
2021
3.97 415 10
Самый лучший босс
Однажды в кино
2021
4.06 167 10
Однажды в кино
Событие
2021
3.82 388 10
Событие
Спенсер
2021
3.67 7012 10
Спенсер
Одни дома
2021
3.76 978 10
Одни дома
Остров Бергмана
2020
3.64 771 10
Остров Бергмана
Голос любви
2020
4.02 214 10
Голос любви
Убить босса
2021
3.88 212 10
Убить босса
Три богатыря и Конь на троне
2021
3.6 5933 10
Три богатыря и Конь на троне
Звёздный разум
2021
3.61 1482 10
Звёздный разум

ТОП 20 лучших новых фильмов
Доктор Лиза
2020
4.83 77290 10
Доктор Лиза
Друзья: Воссоединение
2021
4.82 61255 10
Друзья: Воссоединение
Зов предков
2020
4.74 133480 10
Зов предков
Калашников
2020
4.69 158324 10
Калашников
Пальма
2020
4.68 34207 10
Пальма
Лига справедливости Зака Снайдера
2021
4.66 509508 10
Лига справедливости Зака Снайдера
Огонь
2020
4.63 227547 10
Огонь
Счастье в конверте
2019
4.65 18743 10
Счастье в конверте
Подольские курсанты
2019
4.62 41726 10
Подольские курсанты
Дети Уиндермира
2020
4.61 18730 10
Дети Уиндермира
Уроки фарси
2020
4.59 85961 10
Уроки фарси
Последний богатырь: Корень зла
2020
4.58 171111 10
Последний богатырь: Корень зла
Сердце дракона: Возмездие
2020
4.6 11882 10
Сердце дракона: Возмездие
Круэлла
2021
4.58 304180 10
Круэлла
Гнев человеческий
2021
4.56 720778 10
Гнев человеческий
Рождество кота Боба
2020
4.56 13087 10
Рождество кота Боба
Дюна
2021
4.54 408702 10
Дюна
Совсем другая магия
2020
4.55 16739 10
Совсем другая магия
История семьи Блум
2020
4.56 10602 10
История семьи Блум
Человек-паук: Нет пути домой
2021
4.54 195713 10
Человек-паук: Нет пути домой
Постучись в мою дверь
2020
4.82 74350 10
Постучись в мою дверь
Ход королевы
2020
4.8 166051 10
Ход королевы
Постановка
2020
4.76 27397 10
Постановка
Казанова
2020
4.76 55172 10
Казанова
Вампиры средней полосы
2021
4.7 165014 10
Вампиры средней полосы
Локи
2021
4.7 82412 10
Локи
Медиатор
2020
4.68 164237 10
Медиатор
Засланец из космоса
2021
4.67 187753 10
Засланец из космоса
Родком
2020
4.66 42149 10
Родком
Тед Лассо
2020
4.66 25905 10
Тед Лассо
Хрустальный
2021
4.64 24559 10
Хрустальный
Мейр из Исттауна
2021
4.64 72005 10
Мейр из Исттауна
Перевал Дятлова
2019
4.58 69532 10
Перевал Дятлова
Супермен и Лоис
2021
4.59 22329 10
Супермен и Лоис
Джинни и Джорджия
2021
4.57 33899 10
Джинни и Джорджия
Гости из прошлого
2020
4.57 31556 10
Гости из прошлого
Сваты 7
2021
4.6 21739 10
Сваты 7
И повсюду тлеют пожары
2020
4.54 57474 10
И повсюду тлеют пожары
Регби
2021
4.57 10776 10
Регби
Мир! Дружба! Жвачка!
2020
4.54 43014 10
Мир! Дружба! Жвачка!
Душа
2020
4.88 394774 10
Душа
Барбоскины на даче
2020
4.86 56381 10
Барбоскины на даче
Монстры на каникулах: Трансформания
2022
4.86 14382 10
Монстры на каникулах: Трансформания
Вайолет Эвергарден. Фильм
2020
4.87 5258 10
Вайолет Эвергарден. Фильм
Райя и последний дракон
2021
4.8 274112 10
Райя и последний дракон
Атака титанов: Хроника
2020
4.94 652 10
Атака титанов: Хроника
Играем с Фиксиками
2021
4.88 2816 10
Играем с Фиксиками
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
2020
4.74 26162 10
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Незнакомец на берегу моря
2020
4.8 3602 10
Незнакомец на берегу моря
Конь Юлий и большие скачки
2020
4.7 135972 10
Конь Юлий и большие скачки
Легенда о волках
2020
4.7 30235 10
Легенда о волках
Семейка Крудс: Новоселье
2020
4.68 139387 10
Семейка Крудс: Новоселье
Вперёд
2019
4.68 143271 10
Вперёд
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
2021
4.66 30049 10
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
Малышарики: что я чувствую?
2021
4.82 2740 10
Малышарики: что я чувствую?
Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
2020
4.66 8600 10
Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
Упс... Приплыли!
2020
4.66 11769 10
Упс... Приплыли!
Пчелка Майя: Медовый движ
2021
4.68 3477 10
Пчелка Майя: Медовый движ
Лука
2021
4.6 126308 10
Лука
Дарованный
2020
4.76 978 10
Дарованный
Драгоценности
2022
3.5 10 10
Драгоценности
Дочь короля
2021
3.98 279 10
Дочь короля
Рэй Донован: Фильм
2022
4.01 1574 10
Рэй Донован: Фильм
Убить босса
2021
3.88 212 10
Убить босса
Крик
2022
3.84 11863 10
Крик
Звёздный разум
2021
3.61 1482 10
Звёздный разум
Джигалоу
2021
3.03 192 10
Джигалоу
Свингеры
2021
2.86 2229 10
Свингеры
Как я полюбила гангстера
2022
3.6 334 10
Как я полюбила гангстера
Код 355
2022
3.1 1830 10
Код 355
Архив 81
2022
4.18 2307 10
Архив 81
Этот дом
2022
4.08 1025 10
Этот дом
Миротворец
2022
4.35 8700 10
Миротворец
Семейка
2021
4.0 2568 10
Семейка
Турист
2022
4.22 3364 10
Турист
Предпоследняя инстанция
2021
4.0 3673 10
Предпоследняя инстанция
Прошлое не отпустит
2021
3.74 1104 10
Прошлое не отпустит
Книга Бобы Фетта
2021
4.2 5181 10
Книга Бобы Фетта
Вокруг света за 80 дней
2021
4.17 41420 10
Вокруг света за 80 дней
Море Спокойствия
2021
3.76 2254 10
Море Спокойствия
Лига справедливости Зака Снайдера
2021
4.66 509508 10
Лига справедливости Зака Снайдера
Огонь
2020
4.63 227547 10
Огонь
Подольские курсанты
2019
4.62 41726 10
Подольские курсанты
Сердце дракона: Возмездие
2020
4.6 11882 10
Сердце дракона: Возмездие
Гнев человеческий
2021
4.56 720778 10
Гнев человеческий
Дюна
2021
4.54 408702 10
Дюна
Человек-паук: Нет пути домой
2021
4.54 195713 10
Человек-паук: Нет пути домой
Грейхаунд
2020
4.53 66684 10
Грейхаунд
Мечник
2020
4.5 60205 10
Мечник
Турист
2021
4.48 99360 10
Турист
Доктор Лиза
2020
4.83 77290 10
Доктор Лиза
Зов предков
2020
4.74 133480 10
Зов предков
Пальма
2020
4.68 34207 10
Пальма
Огонь
2020
4.63 227547 10
Огонь
Подольские курсанты
2019
4.62 41726 10
Подольские курсанты
Дети Уиндермира
2020
4.61 18730 10
Дети Уиндермира
Уроки фарси
2020
4.59 85961 10
Уроки фарси
Сердце дракона: Возмездие
2020
4.6 11882 10
Сердце дракона: Возмездие
Круэлла
2021
4.58 304180 10
Круэлла
Бо Бёрнэм: Дома
2021
4.62 3568 10
Бо Бёрнэм: Дома
Душа
2020
4.88 394774 10
Душа
Монстры на каникулах: Трансформания
2022
4.86 14382 10
Монстры на каникулах: Трансформания
Друзья: Воссоединение
2021
4.82 61255 10
Друзья: Воссоединение
Райя и последний дракон
2021
4.8 274112 10
Райя и последний дракон
Семейка Крудс: Новоселье
2020
4.68 139387 10
Семейка Крудс: Новоселье
Вперёд
2019
4.68 143271 10
Вперёд
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
2021
4.66 30049 10
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
Малышарики: что я чувствую?
2021
4.82 2740 10
Малышарики: что я чувствую?
Упс... Приплыли!
2020
4.66 11769 10
Упс... Приплыли!
Лука
2021
4.6 126308 10
Лука
Глубокое синее море 3
2020
4.43 23587 10
Глубокое синее море 3
Охота на ведьм
2021
4.42 2965 10
Охота на ведьм
Тихое место 2
2021
4.18 91567 10
Тихое место 2
Дом 616 на Уилфорд-Лейн
2021
4.21 1582 10
Дом 616 на Уилфорд-Лейн
Давай поиграем
2020
4.15 12439 10
Давай поиграем
Взаперти
2020
4.12 66308 10
Взаперти
Я слышу голоса
2020
4.12 11957 10
Я слышу голоса
Странный дом
2021
4.08 5739 10
Странный дом
Обещанный Неверленд
2020
4.36 182 10
Обещанный Неверленд
Заклятие 3: По воле дьявола
2021
4.04 42344 10
Заклятие 3: По воле дьявола
Лига справедливости Зака Снайдера
2021
4.66 509508 10
Лига справедливости Зака Снайдера
Сердце дракона: Возмездие
2020
4.6 11882 10
Сердце дракона: Возмездие
Дюна
2021
4.54 408702 10
Дюна
Человек-паук: Нет пути домой
2021
4.54 195713 10
Человек-паук: Нет пути домой
Лига справедливости Зака Снайдера: Черно-белая версия
2021
4.49 19093 10
Лига справедливости Зака Снайдера: Черно-белая версия
Глубокое синее море 3
2020
4.43 23587 10
Глубокое синее море 3
Довод
2020
4.42 425807 10
Довод
Пара из будущего
2021
4.36 83391 10
Пара из будущего
Главный герой
2021
4.36 270115 10
Главный герой
Любовь и монстры
2020
4.35 51337 10
Любовь и монстры

ТОП 10 лучших новых российских сериалов
Казанова
2020
4.76 55172 10
Казанова
Вампиры средней полосы
2021
4.7 165014 10
Вампиры средней полосы
Медиатор
2020
4.68 164237 10
Медиатор
Родком
2020
4.66 42149 10
Родком
Хрустальный
2021
4.64 24559 10
Хрустальный
Перевал Дятлова
2019
4.58 69532 10
Перевал Дятлова
Гости из прошлого
2020
4.57 31556 10
Гости из прошлого
Регби
2021
4.57 10776 10
Регби
Мир! Дружба! Жвачка!
2020
4.54 43014 10
Мир! Дружба! Жвачка!
Волк
2020
4.53 27522 10
Волк
Право выбора
2020
3.58 16007 10
Право выбора
Пушпа
2021
3.5 142 10
Пушпа
Драгоценности
2022
3.5 10 10
Драгоценности
Агент Мамбо: Truepac
2021
3.78 250 10
Агент Мамбо: Truepac
Тайна
2020
2.94 757 10
Тайна
Близнецы
2021
4.05 105 10
Близнецы
Иранская конференция
2020
3.55 116 10
Иранская конференция
Прабабушка легкого поведения. Начало
2021
3.52 34109 10
Прабабушка легкого поведения. Начало
Джигалоу
2021
3.03 192 10
Джигалоу
Потому что мы вместе. Фильм
2021
4.03 291 10
Потому что мы вместе. Фильм
Лица
2021
3.62 132 10
Лица
Сядь за руль моей машины
2021
4.2 1088 10
Сядь за руль моей машины
Замыкание
2021
3.6 3560 10
Замыкание
Сипсик
2020
3.7 257 10
Сипсик
NT: Ромео & Джульетта
2021
4.13 181 10
NT: Ромео & Джульетта
Случайность и догадка
2021
4.11 1375 10
Случайность и догадка
Хрупкие жизни
2021
4.05 250 10
Хрупкие жизни
Мать
2020
3.78 89 10
Мать
Девять дней
2020
3.79 1307 10
Девять дней
Падение
2019
3.77 3577 10
Падение
Фаберже
2021
3.61 484 10
Фаберже
Мясники
2020
3.52 1634 10
Мясники
Клаустрофобы: Квест в Москве
2020
3.98 34887 10
Клаустрофобы: Квест в Москве
Ферма страха
2020
3.94 691 10
Ферма страха
Призраки войны
2020
3.95 16237 10
Призраки войны
Убийства по открыткам
2020
3.96 32719 10
Убийства по открыткам
Охота
2020
4.03 66838 10
Охота
Агент 117: Из Африки с любовью
2021
3.29 471 10
Агент 117: Из Африки с любовью
Титан
2020
3.55 12394 10
Титан
Серенький волчок
2020
3.67 2164 10
Серенький волчок
Всё хорошо
2021
3.61 213 10
Всё хорошо
Утраченные иллюзии
2021
3.66 83 10
Утраченные иллюзии
Дореми: В поисках волшебства
2020
4.35 2735 10
Дореми: В поисках волшебства
Иранская конференция
2020
3.55 116 10
Иранская конференция
Шершах
2021
3.98 317 10
Шершах
Мулан
2020
3.62 323 10
Мулан
Дино Дана
2019
4.68 7020 10
Дино Дана
Моя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героев
2021
4.61 920 10
Моя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героев
Малышарики: что я чувствую?
2021
4.82 2740 10
Малышарики: что я чувствую?
Таверна дракона: Ночь богов
2021
3.9 320 10
Таверна дракона: Ночь богов
Похититель душ
2020
3.8 105 10
Похититель душ
NT: Ромео & Джульетта
2021
4.13 181 10
NT: Ромео & Джульетта
Пульс
2020
3.9 80 10
Пульс
Холли остается ночевать
2020
3.51 3144 10
Холли остается ночевать
Иранская конференция
2020
3.55 116 10
Иранская конференция
Мир грядущий
2020
3.7 1526 10
Мир грядущий
Теперь мы все вместе
2020
3.54 288 10
Теперь мы все вместе
Утраченные иллюзии
2021
3.66 83 10
Утраченные иллюзии
МУЛЬТ в кино 115. Море сюрпризов!
2020
4.04 269 10
МУЛЬТ в кино 115. Море сюрпризов!
Вайолет Эвергарден. Фильм
2020
4.87 5258 10
Вайолет Эвергарден. Фильм
Прабабушка легкого поведения. Начало
2021
3.52 34109 10
Прабабушка легкого поведения. Начало
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
2020
3.52 335 10
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
Билет в одно завтра
2020
3.92 103 10
Билет в одно завтра
Мистер Монстр
2020
3.76 101 10
Мистер Монстр
День города
2021
3.59 12304 10
День города
Последний богатырь: Посланник Тьмы
2021
3.81 32882 10
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Бывшие
2020
3.92 287 10
Бывшие
Артемис Фаул
2020
3.92 19416 10
Артемис Фаул
Я пышка
2019
3.67 179 10
Я пышка
Всё хорошо
2021
3.61 213 10
Всё хорошо
Лица
2021
3.62 132 10
Лица
Хрупкие жизни
2021
4.05 250 10
Хрупкие жизни
Всё в жизни бывает
2021
4.74 517 10
Всё в жизни бывает
Случайность и догадка
2021
4.11 1375 10
Случайность и догадка
Мать
2020
3.78 89 10
Мать
Фаберже
2021
3.61 484 10
Фаберже
Загнанная в угол мышь мечтает о сыре
2020
4.26 79 10
Загнанная в угол мышь мечтает о сыре
Фэйбл 2: Наёмный убийца, который не убивает
2021
3.68 117 10
Фэйбл 2: Наёмный убийца, который не убивает
Сипсик
2020
3.7 257 10
Сипсик
Королевская игра
2021
3.96 14285 10
Королевская игра
Детектив из Чайнатауна 3
2021
3.68 341 10
Детектив из Чайнатауна 3
Шугалей 3
2021
4.38 12601 10
Шугалей 3
Прошлым летом
2021
3.64 533 10
Прошлым летом
Контрудар
2021
3.68 267 10
Контрудар
Ты — моё сокровище
2021
4.32 159 10
Ты — моё сокровище
Этюд #2
2020
3.58 90 10
Этюд #2
Фаберже
2021
3.61 484 10
Фаберже
Право выбора
2020
3.58 16007 10
Право выбора
Счастье в конверте
2019
4.65 18743 10
Счастье в конверте
Облака
2020
4.44 2598 10
Облака
Фаберже
2021
3.61 484 10
Фаберже
Призрак. Часть 1: Корабль с привидениями
2020
4.01 266 10
Призрак. Часть 1: Корабль с привидениями
Агент 117: Из Африки с любовью
2021
3.29 471 10
Агент 117: Из Африки с любовью
King’s Man: Начало
2021
3.82 16996 10
King’s Man: Начало
Тайлер Рейк: Операция по спасению
2020
4.29 60975 10
Тайлер Рейк: Операция по спасению
Никто
2021
4.4 257904 10
Никто
Снайпер: Финал убийцы
2020
3.96 2348 10
Снайпер: Финал убийцы
Наш двор. 25 лет спустя
2021
3.64 151 10
Наш двор. 25 лет спустя
Бессмертная гвардия
2020
4.14 47032 10
Бессмертная гвардия
Новые боги: Возрождение Нэчжи
2021
4.44 2427 10
Новые боги: Возрождение Нэчжи