Не знаете, какой фильм посмотреть и где?

КиноНавигатор изучит ваш вкус

найдёт единомышленников среди миллионов

учтет ваше текущее настроение

предложит вам стоящие фильмы, которые понравились вашим единомышленникам.

поможет найти - где его посмотреть онлайн и бесплатно.

За 5-10 минут вы почти наверняка найдете хорошие, стоящие фильмы, которые вам захочется посмотреть.

Ваш вкус Кинонавигатор определяет по вашим ответам и оценкам фильмов, поэтому вам надо заполнить анкету, и в дальнейшем не лениться оценивать фильмы, которые вы видел. Без этого мы не поймем, какие фильмы вам стоит смотреть, а какие - нет.

Подробнее об истории и технологиях проекта можно прочитать здесь