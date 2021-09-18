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2019
average rate4.92 popularity816505 5
Джентльмены
2020
average rate4.83 popularity66505 5
Доктор Лиза
2021
average rate4.82 popularity39534 5
Друзья: Воссоединение
2019
average rate4.8 popularity70761 5
Того
2020
average rate4.74 popularity110788 5
Зов предков
2020
average rate4.68 popularity137108 5
Калашников
2019
average rate4.68 popularity58371 5
Ип Ман 4
2020
average rate4.68 popularity20979 5
Пальма
2021
average rate4.65 popularity85064 5
Дюна
2021
average rate4.64 popularity457238 5
Лига справедливости Зака Снайдера
2020
average rate4.64 popularity11542 5
Дети Уиндермира
2020
average rate4.62 popularity204841 5
Огонь
2021
average rate4.68 popularity2057 5
Бо Бёрнэм: Дома
2019
average rate4.81 popularity788 5
Уровень тревоги: Полночь
2019
average rate4.62 popularity10575 5
Счастье в конверте
2020
average rate4.64 popularity4161 5
Маленькие волшебницы
2019
average rate4.6 popularity32671 5
Подольские курсанты
2019
average rate4.6 popularity189784 5
Малефисента: Владычица тьмы
2020
average rate4.6 popularity66216 5
Уроки фарси
2020
average rate4.6 popularity11858 5
Сердце дракона: Возмездие
Лучшие новые сериалы
2020
average rate5.04 popularity3453 5
Королева Чхорин
2020
average rate4.89 popularity5532 5
Истинная красота
2021
average rate4.94 popularity2081 5
Однажды разрушение постучалось в мою дверь
2020
average rate4.88 popularity4802 5
История девятихвостого лиса
2020
average rate4.88 popularity4297 5
Я псих, но это нормально
2020
average rate4.83 popularity45622 5
Постучись в мою дверь
2019
average rate4.88 popularity2966 5
Любовное приземление
2020
average rate4.8 popularity142852 5
Ход королевы
2020
average rate4.84 popularity3725 5
Итхэвон класс
2020
average rate4.85 popularity2506 5
Цветок зла
2019
average rate4.76 popularity156348 5
Мандалорец
2020
average rate4.88 popularity2752 5
Пентхаус
2021
average rate4.81 popularity3779 5
Винченцо
2020
average rate4.76 popularity21131 5
Постановка
2020
average rate4.74 popularity39703 5
Казанова
2020
average rate4.8 popularity2269 5
LAB с Антоном Беляевым
2021
average rate4.7 popularity55319 5
Локи
2020
average rate4.76 popularity3678 5
Король: Правитель вечности
2021
average rate4.7 popularity144463 5
Вампиры средней полосы
2020
average rate4.7 popularity26912 5
Родком
Сейчас в кино
2021
average rate4.65 popularity85064 5
Дюна
2020
average rate4.44 popularity39466 5
Серебряные коньки
2021
average rate4.38 popularity32503 5
Шан-Чи и легенда десяти колец
2021
average rate4.3 popularity30084 5
Айнбо. Сердце Амазонии
2021
average rate4.2 popularity6461 5
Петровы в гриппе
2020
average rate4.31 popularity87 5
Литл Гром
2021
average rate4.06 popularity52 5
NT: Ромео & Джульетта
2021
average rate3.76 popularity489 5
Отчаянные аферистки
2021
average rate3.68 popularity10144 5
Злое
2020
average rate3.96 popularity41 5
Махнемся телами
2021
average rate3.62 popularity818 5
Нефутбол
2020
average rate3.68 popularity71 5
Тайна сестёр Макалузо
2021
average rate4.27 popularity582 5
My Little Pony: Новое поколение
2020
average rate3.57 popularity867 5
Вечер шутов, или Серьезно с приветом
2021
average rate3.68 popularity40 5
Вокруг света за 80 дней
2021
average rate3.56 popularity261 5
Титан
2021
average rate3.91 popularity11 5
После пробуждения
2021
average rate4.5 popularity3 5
Разжимая кулаки
2020
average rate3.56 popularity165 5
Бестселлер
2020
average rate3.48 popularity41 5
Холостяк на свадьбе
2021
average rate3.75 popularity6 5
Уолден, или Жизнь в лесу
2021
average rate3.44 popularity767 5
Холодный расчет
2021
average rate3.22 popularity7 5
ФиксиКИНО. Большая перемена
2021
average rate3.0 popularity4 5
МУЛЬТ в кино 130. Лето прошло, а мульты остались
2021
average rate3.29 popularity33 5
Суперзвезда
2021
average rate3.26 popularity30 5
Сюзанна Андлер
2020
average rate3.0 popularity55 5
Все о сексе
2021
average rate3.16 popularity29 5
Молоко
2021
average rate2.6 popularity26 5
Дело
2020
average rate2.56 popularity1958 5
Небесная команда
Самые популярные новинки
2019
average rate4.92 popularity816505 5
Джентльмены
2021
average rate4.54 popularity531013 5
Гнев человеческий
2021
average rate4.64 popularity457238 5
Лига справедливости Зака Снайдера
2020
average rate4.41 popularity367710 5
Довод
2019
average rate4.44 popularity357701 5
Холоп
2021
average rate4.23 popularity331863 5
Майор Гром: Чумной Доктор
2020
average rate4.88 popularity317412 5
Душа
2020
average rate4.38 popularity250850 5
Еще по одной
2019
average rate4.7 popularity210746 5
Холодное сердце 2
2021
average rate4.21 popularity208802 5
Мажор. Фильм
Самые популярные сериалы
2021
average rate4.15 popularity247559 5
Топи
2021
average rate4.28 popularity228780 5
Пищеблок
2019
average rate4.56 popularity225138 5
Ведьмак
2020
average rate4.37 popularity191849 5
Проект «Анна Николаевна»
2020
average rate4.47 popularity173272 5
Метод 2
2021
average rate4.42 popularity166491 5
За час до рассвета
2021
average rate4.66 popularity163980 5
Засланец из космоса
2020
average rate4.48 popularity159985 5
Беспринципные
2019
average rate4.76 popularity156348 5
Мандалорец
2021
average rate4.7 popularity144463 5
Вампиры средней полосы
Что посмотреть из новых боевиков
2019
average rate4.92 popularity816505 5
Джентльмены
2019
average rate4.68 popularity58371 5
Ип Ман 4
2021
average rate4.65 popularity85064 5
Дюна
2021
average rate4.64 popularity457238 5
Лига справедливости Зака Снайдера
2020
average rate4.62 popularity204841 5
Огонь
2019
average rate4.81 popularity788 5
Уровень тревоги: Полночь
2019
average rate4.6 popularity32671 5
Подольские курсанты
2020
average rate4.6 popularity11858 5
Сердце дракона: Возмездие
2021
average rate4.54 popularity531013 5
Гнев человеческий
2019
average rate4.54 popularity146477 5
1917
Что посмотреть из новыx драм
2020
average rate4.83 popularity66505 5
Доктор Лиза
2019
average rate4.8 popularity70761 5
Того
2020
average rate4.74 popularity110788 5
Зов предков
2019
average rate4.68 popularity58371 5
Ип Ман 4
2020
average rate4.68 popularity20979 5
Пальма
2021
average rate4.65 popularity85064 5
Дюна
2020
average rate4.64 popularity11542 5
Дети Уиндермира
2020
average rate4.62 popularity204841 5
Огонь
2021
average rate4.68 popularity2057 5
Бо Бёрнэм: Дома
2019
average rate4.6 popularity32671 5
Подольские курсанты
Что посмотреть из новых комедий
2019
average rate4.92 popularity816505 5
Джентльмены
2019
average rate4.9 popularity91051 5
Клаус
2021
average rate4.96 popularity2029 5
Монстры на каникулах: Трансформания
2020
average rate4.88 popularity317412 5
Душа
2021
average rate4.82 popularity39534 5
Друзья: Воссоединение
2021
average rate4.79 popularity205626 5
Райя и последний дракон
2019
average rate4.79 popularity2618 5
Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут
2019
average rate4.7 popularity210746 5
Холодное сердце 2
2020
average rate4.68 popularity113452 5
Семейка Крудс: Новоселье
2021
average rate4.68 popularity22808 5
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
Что посмотреть из новых ужасов
2020
average rate4.42 popularity16904 5
Глубокое синее море 3
2021
average rate4.45 popularity2038 5
Охота на ведьм
2019
average rate4.32 popularity104962 5
Доктор Сон
2020
average rate4.22 popularity4436 5
Дом на другой стороне
2021
average rate4.18 popularity71684 5
Тихое место 2
2021
average rate4.23 popularity964 5
Дом 616 на Уилфорд-Лейн
2019
average rate4.13 popularity36762 5
Обратный отсчет
2020
average rate4.11 popularity57469 5
Взаперти
2020
average rate4.12 popularity7132 5
Давай поиграем
2019
average rate4.08 popularity102439 5
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Что посмотреть: мультфильмы
2019
average rate4.9 popularity91051 5
Клаус
2021
average rate4.96 popularity2029 5
Монстры на каникулах: Трансформания
2020
average rate4.88 popularity317412 5
Душа
2020
average rate4.86 popularity47393 5
Барбоскины на даче
2019
average rate4.83 popularity103430 5
Фиксики против кработов
2020
average rate4.88 popularity4001 5
Вайолет Эвергарден. Фильм
2021
average rate4.79 popularity205626 5
Райя и последний дракон
2020
average rate4.96 popularity520 5
Атака титанов: Хроника
2021
average rate4.92 popularity1110 5
Играем с Фиксиками
2019
average rate4.79 popularity2618 5
Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут
Что посмотреть: фантастика
2021
average rate4.65 popularity85064 5
Дюна
2021
average rate4.64 popularity457238 5
Лига справедливости Зака Снайдера
2020
average rate4.6 popularity11858 5
Сердце дракона: Возмездие
2021
average rate4.5 popularity14909 5
Лига справедливости Зака Снайдера: Черно-белая версия
2020
average rate4.42 popularity16904 5
Глубокое синее море 3
2021
average rate4.41 popularity46034 5
Главный герой
2020
average rate4.41 popularity367710 5
Довод
2021
average rate4.38 popularity32503 5
Шан-Чи и легенда десяти колец
2020
average rate4.36 popularity147696 5
Соник в кино
2021
average rate4.36 popularity63216 5
Пара из будущего
Новые российские сериалы
2020
average rate4.74 popularity39703 5
Казанова
2020
average rate4.8 popularity2269 5
LAB с Антоном Беляевым
2021
average rate4.7 popularity144463 5
Вампиры средней полосы
2020
average rate4.7 popularity26912 5
Родком
2020
average rate4.66 popularity143115 5
Медиатор
2019
average rate4.66 popularity36692 5
Внутри Лапенко
2020
average rate4.66 popularity22883 5
100 тысяч минут вместе
2021
average rate4.66 popularity16127 5
Хрустальный
2019
average rate4.64 popularity4854 5
Екатерина. Самозванцы
2019
average rate4.61 popularity9651 5
Тест на беременность 2
Самые спорные новинки
2020
average rate3.51 popularity15738 5
Право выбора
2020
average rate3.52 popularity105 5
Иранская конференция
2021
average rate2.6 popularity26 5
Дело
2021
average rate3.66 popularity7438 5
После Чернобыля
2020
average rate3.58 popularity116 5
Келинка Сабина 3
2019
average rate4.03 popularity200 5
Бесстрашный 3
2020
average rate3.69 popularity3074 5
Любовь и монстры
2020
average rate4.0 popularity1464 5
Тьма
2021
average rate3.59 popularity46071 5
Чернобыль
2020
average rate3.52 popularity23186 5
Реальные пацаны против зомби
Самые сложные новинки
2020
average rate4.02 popularity131 5
Английская школа
2020
average rate4.32 popularity128 5
Девять дней
2019
average rate3.66 popularity152 5
Сашин ад
2020
average rate3.86 popularity157 5
Куда ты идешь, Аида?
2020
average rate3.78 popularity78 5
Мать
2019
average rate3.92 popularity3572 5
Француз
2020
average rate3.54 popularity238 5
Перебежчик
2021
average rate3.62 popularity1230 5
Неудачный трах, или Безумное порно
2020
average rate3.99 popularity167 5
Зла не существует
2020
average rate3.68 popularity71 5
Тайна сестёр Макалузо
Самые жесткие новинки
2020
average rate3.51 popularity15738 5
Право выбора
2021
average rate3.76 popularity81 5
Прошлым летом
2019
average rate4.31 popularity599 5
Сельский детектив. Яблоня раздора
2021
average rate3.62 popularity133 5
Детектив из Чайнатауна 3
2020
average rate4.18 popularity83 5
Тыгын Дархан
2020
average rate4.08 popularity145 5
Жениться нужно осторожно
2020
average rate3.52 popularity105 5
Иранская конференция
2020
average rate3.93 popularity163 5
Что мы говорим, что мы делаем
2020
average rate3.86 popularity212 5
Чебурашка. Секрет праздника
2020
average rate4.27 popularity9387 5
Ненавижу лето
Самые добрые новинки
2020
average rate3.6 popularity1305 5
Мясники
2020
average rate3.97 popularity27050 5
Клаустрофобы: Квест в Москве
2019
average rate3.66 popularity152 5
Сашин ад
2019
average rate3.52 popularity7130 5
Идеальная няня
2020
average rate3.95 popularity14640 5
Призраки войны
2019
average rate3.66 popularity17553 5
Эксперимент «За стеклом»
2020
average rate4.01 popularity59674 5
Охота
2020
average rate3.68 popularity1659 5
Город мошенников
2020
average rate3.52 popularity3102 5
Позывной «Карим»
2020
average rate3.96 popularity29930 5
Убийства по открыткам
Самые сентиментальные новинки
2020
average rate3.6 popularity1305 5
Мясники
2021
average rate4.49 popularity4144 5
Щенячий патруль в кино
2020
average rate3.97 popularity27050 5
Клаустрофобы: Квест в Москве
2020
average rate3.62 popularity3087 5
Дрожь земли: Остров крикунов
2021
average rate3.64 popularity32369 5
Армия мертвецов
2021
average rate4.48 popularity68213 5
Турист
2020
average rate3.94 popularity640 5
Ферма страха
2020
average rate4.01 popularity59674 5
Охота
2020
average rate4.24 popularity18309 5
Форпост
2020
average rate3.95 popularity14640 5
Призраки войны
Самые легкие новинки
2020
average rate3.52 popularity298 5
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
2020
average rate4.0 popularity521 5
Академия магии
2019
average rate4.16 popularity3616 5
Риф. Новые приключения
2019
average rate3.94 popularity49847 5
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
2020
average rate3.64 popularity377 5
Бесстрашный
2019
average rate3.83 popularity1551 5
Викинг Вик
2020
average rate4.33 popularity1539 5
Рок Дог 2
2020
average rate3.98 popularity103 5
Билет в одно завтра
2021
average rate4.4 popularity2331 5
Скуби-Ду при дворе короля Артура
2020
average rate4.57 popularity62503 5
Тролли. Мировой тур
Самые драматичные новинки
2019
average rate3.66 popularity152 5
Сашин ад
2020
average rate3.78 popularity78 5
Мать
2020
average rate4.02 popularity131 5
Английская школа
2019
average rate3.92 popularity3279 5
Керосин
2019
average rate3.91 popularity6101 5
II/Два
2019
average rate4.19 popularity125 5
Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах
2020
average rate3.57 popularity885 5
Злодей
2019
average rate4.17 popularity2720 5
Королева клуба
2020
average rate3.69 popularity1642 5
Папаши
2020
average rate3.59 popularity440 5
Преданная
Самые реалистичные новинки
2019
average rate4.19 popularity125 5
Мегащенки Могучие Лапы и сказка о двух Неллах
2020
average rate4.28 popularity202 5
Имя, выгравированное у тебя на сердце
2021
average rate3.62 popularity818 5
Нефутбол
2021
average rate3.86 popularity88 5
Мастер
2020
average rate3.5 popularity79 5
Этюд #2
2020
average rate4.43 popularity5791 5
От печали до радости
2020
average rate3.51 popularity15738 5
Право выбора
2020
average rate3.74 popularity117 5
Жалкие истории
2020
average rate3.86 popularity10654 5
Дорогие товарищи!
2020
average rate3.86 popularity157 5
Куда ты идешь, Аида?
Самые динамичные новинки
2019
average rate4.3 popularity64934 5
Призрачная шестёрка
2020
average rate4.28 popularity55457 5
Тайлер Рейк: Операция по спасению
2020
average rate4.14 popularity188 5
Окей! Мадам
2020
average rate3.7 popularity109 5
Хозяйка
2021
average rate4.4 popularity112567 5
Никто
2019
average rate4.01 popularity6682 5
Решала. Нулевые
2020
average rate3.96 popularity2213 5
Снайпер: Финал убийцы
2020
average rate3.81 popularity310 5
Детстроук Рыцари и Драконы: Фильм
2020
average rate3.72 popularity125 5
Остров гигантских насекомых
2020
average rate4.14 popularity42991 5
Бессмертная гвардия
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Брутальный Сентиментальный
 
Легкий Драматичный
 
Фантастичный Реалистичный
 
Медленный Динамичный
 
Средняя оценка
 
Однозначный Спорный
 
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